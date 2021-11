BIG fordert Erhalt des historischen Hofes Schulte-Pelkum

Gladbeck. Die Partei „Bürger in Gladbeck“ BIG will den vom A-52-Bau bedrohten Hof Schulte-Pelkum erhalten. Sie schlängt vor, ihn andernorts neu nutzen.

Die Partei BIG „Bürger in Gladbeck“ fordert, den durch den Ausbau der B 224 zur A 52 vom Abriss bedrohten historischen Hof Schulte-Pelkum an der B 224 in Gladbeck zu erhalten, ihn abzutragen und an anderer Stelle wieder aufzubauen und neu zu nutzen.

Die Partei hat dazu in einer öffentlichen Stellungnahme die Autobahn GmbH und auch die Umwelt- und Naturschutzorganisation BUND aufgefordert. Der BIG schwebt vor, das mehr als 200 Jahre alte Bauernhaus des über 1000 Jahre alten Hofes Schulte-Pelkum auf einer Freifläche im Stadtgebiet wieder aufzubauen, als möglichen Standort sieht sie etwa die Freifläche hinter der „Heilig-Kreuz-Kirche“ in Butendorf.

BIG schlägt Fläche hinter der Heilig-Kreuz-Kirche als neuen Standort vor

„Vorstellen können wir uns, dass die Hofgebäude künftig als Museum genutzt werden können. Das wäre ein Highlight für unsere Stadt, das sicher eine Vielzahl an Besuchern nach Gladbeck locken wird“, schreibt Heinz-Hermann Scholl für die BIG. Der finanzielle Aufwand, nach Auffassung der BIG im Vergleich zum Bau der A 52 lediglich „Peanuts“, sei doch „locker zu stemmen“. Allerdings: Die Gladbecker Stadtkasse dürfe mit den Kosten nicht belastet werden.

Wie berichtet, hat die Familie Schulte-Pelkum im Sommer ihren Hof an die Autobahngesellschaft verkauft. Es ist vereinbart, dass die Familie bis zum Baustart weiter dort wohnen kann. Auf Gladbecker Gebiet ist das Hof-Areal das größte zusammenhängende Grundstück, das für den Autobahnbau den Besitzer gewechselt hat. Der drohende Abriss hatte allgemein großes Bedauern ausgelöst. Experten haben bereits zu einem Abbau des historischen Fachwerks und Aufbau an anderer Stelle geraten, wozu es Beispiele im Münsterland gebe.

