Bezirksregierung hebt Empfehlung für Schulkinder auf

Viele Schulen blieben wegen des Sturmtiefs „Sabine“ in Nordrhein-Westfalen dicht – auch in Gladbeck.

Gladbeck. Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnung zurückgezogen. Eltern dürfen entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken.

Nach dem Durchzug des Sturmtiefs „Sabine“ hat der Deutsche Wetterdienst seine amtliche Unwetterwarnung für Nordrhein-Westfalen am 10. Februar aufgehoben. Aus diesem Grund nimmt die Bezirksregierung Münster ihre Empfehlung an die Eltern in ihrem Zuständigkeitsbereich zurück, ihre Kinder während des angekündigten Unwetters nicht zur Schule zu schicken. Auch an den Lehrstätten in Gladbeck fiel der Unterricht am Montag aus.

Gladbeck: Wegen des Sturmtiefs „Sabine“ fiel der Schulunterricht aus

Der Schulweg könne problematisch und gefährlich sein, so die Argumentation für den Ratschlag. Der Hinweis: Solch’ ein Sturm, wie ihn die Meteorologen ankündigten, gelte als plötzlich eintretendes Wetter-Extrem und könne Grund für ein Fehlen in der Schule sein. Dennoch gelte in allen Bundesländern, darunter eben auch in Nordrhein-Westfalen, grundsätzlich erst einmal die Schulpflicht für alle schulfähigen Kinder und Jugendlichen.

Die Bezirksregierung hatte am Wochenende die Empfehlung ausgesprochen, Mädchen und Jungen aufgrund der drohenden starken Sturm- und Orkanböen nicht zur Schule zu schicken. Zugleich weist die Bezirksregierung wegen der weiter herausfordernden Wetterlage darauf hin, dass in Nordrhein-Westfalen die Eltern selbst entscheiden dürfen, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist.

Ob die Schule wegen extremer Witterungsverhältnisse geschlossen bleibt, entscheidet die Schulleitung in Absprache mit dem Schulträger. Letzterer ist für die Sicherheit am und um das Gebäude sowie für die Schülerbeförderung zuständig.

Übrigens: Lehrkräfte und andere Beschäftigte der Schulen erhalten an solch einem Tag keine Befreiung. Die Betreuung der Mädchen und Jungen, die in die Schule kommen, müsse auch im Falle einer Schulschließung gewährleistet sein, so die Bezirksregierung Münster. Sie weist darauf hin: „Schülerinnen und Schüler dürfen nicht im aufkommenden Sturm nach Hause geschickt werden.“