Bezirksregierung genehmigt der Stadt Gladbeck den Etat 2020

Gladbeck Trotz Corona-Pandemie bekommt die Verwaltung grünes Licht aus Münster für den Haushalt. Grundlage ist die Finanz-Situation vor der Corona-Krise.

Gute Nachricht in schweren Zeiten: Die Bezirksregierung Münster hat der Stadt Gladbeck am Montag mitgeteilt, dass Haushalt und Haushaltssanierungsplan für das Jahr 2020 genehmigt sind. Damit kann der Haushalt ab sofort umgesetzt werden, heißt es aus dem Rathaus.

Dem vorausgegangen war laut Stadtverwaltung ein Erlass des Kommunalministeriums, der klargestellt hat, dass die Genehmigung durch die Bezirksregierung auf Grundlage der Rahmendaten v o r der Krise erfolgen soll. Bürgermeister Ulrich Roland: "Die einzig richtige Entscheidung, denn niemand kann derzeit seriös voraussagen, wie gravierend die Folgen der Krise auch für die Kommunalhaushalte sein werden.

Roland: Es kommt darauf an, dass die Stadt handlungsfähig bleibt

Gerade wenn der Haushalt ohnehin so sehr auf Kante genäht ist wie in Gladbeck." Jetzt komme es vielmehr besonders darauf an, dass die Stadt - auch finanziell - handlungsfähig sein muss. Ab 2021 muss der Haushaltsausgleich, so die Bezirksregierung Münster, ausdrücklich ohne die Konsolidierungshilfe des Landes erreicht werden, die für 2020 vom Kämmerer letztmalig eingeplant ist.

Bürgermeister Ulrich Roland: „Die Genehmigung des Haushalts und des Haushaltssanierungsplans durch die Bezirksregierung zeigt, dass wir in den letzten Jahren verantwortungsvoll gewirtschaftet haben: Schon im neunten Jahr in Folge haben wir die Auflagen des Stärkungspaktes erfüllt!" In diesem Jahr stehe die Stadt allerdings aufgrund der Corona-Krise vor ganz neuen, auch finanziellen Herausforderungen – "wir müssen jetzt erst einmal gemeinsam durch diese Krise kommen!“