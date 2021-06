Bezirksregierung genehmigt den Gladbecker Haushalt 2021

Gladbeck. Der Gladbecker Haushalt 2021 ist genehmigt. Volumen: rund 287 Millionen Euro. Damit können Investitionen in Schulen und Straßenbau starten.

Der Mitte Februar beschlossene Haushalt der Stadt Gladbeck wurde nun durch die Bezirksregierung Münster genehmigt. Das rund 287 Millionen Euro umfassende Zahlenwerk kann jetzt in Kraft treten. Damit können vor allem auch die geplanten Investitionen in Schulen, Sportanlagen, Kitas, Straßen- und Kanalbau in die Umsetzung gehen.

„Die Beratung und Verabschiedung eines ausgeglichenen Haushalts war in diesem Jahr ein außergewöhnlicher Kraftakt“, so Bürgermeisterin Bettina Weist. Die unumgängliche Entscheidung über die Anpassung der Grundsteuer-Hebesätze sei keinem leicht gefallen.

Gladbecks Stadtkämmerer Thorsten Bunte sieht die Regelung, die corona-bedingten Schäden aus dem Haushalt herauszurechnen, kritisch. Foto: Joachim Kleine-B ning / FUNKE Foto Services

„Ein genehmigungsfähiger Haushalt wäre jedoch ohne die kurzfristigen finanziellen Hilfen von Bund und Land nicht erfolgreich darstellbar gewesen“, erklärt Stadtkämmerer Thorsten Bunte. Sehr zwiegespalten steht er aber der gesetzlichen Regelung gegenüber, die corona-bedingten Schäden aus dem Haushalt herauszurechnen. „Das hilft uns zwar jetzt während der Pandemie, trotz wegbrechender Einnahmen finanziell handlungsfähig zu bleiben. Wir schreiben das aber den nachfolgenden Generationen in die Bücher.“ Aktuell geht die Kämmerei von rund 20 Millionen Euro an corona-bedingten Schäden allein in 2021 aus. „Zum großen Teil stammen diese aus wegfallenden Gewerbesteuer-Einnahmen.“

Mit dem Haushalt 2021 habe die Stadt nun das letzte Jahr des Stärkungspaktes Stadtfinanzen erreicht, aus dem sie seit 2012 insgesamt knapp 60 Millionen Euro an Konsolidierungshilfen erhalten habe. Zusammen mit eigenen Konsolidierungsmaßnahmen konnte die Stadt so in den zurückliegenden Jahren stets eine Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes erreichen. Nach den vielen Jahren der Sanierung des laufenden Haushalts müsse es nun auch an den Abbau der „enormen Überschuldung“ gehen. Angesichts der Corona-Folgen bleiben hierzu aber momentan mehr Fragen als Antworten. Weist: „Wir werden deshalb weitere finanzielle Unterstützung brauchen und auch weiter einfordern müssen.“

