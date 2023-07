Das Flaggschiff: Das Wasserschloss Wittringen ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Gladbeck. Aber was macht die Stadt für Sie aus?

Tripadvisor Bewertung im Internet: Was macht Gladbeck lebenswert?

Gladbeck. Auf „Tripadvisor“ bewerten Nutzer, sehr unterhaltsam, die Sehenswürdigkeiten Gladbecks. Aber was macht die Stadt für Sie persönlich lebenswert?

Seien wir mal ehrlich: Gladbeck ist nicht unbedingt die touristische Hochburg des Ruhrgebiets. Aber seien wir mal noch ehrlicher: Das Juwel an der Boye hat einiges mehr zu bieten, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Auf der Bewertungsplattform „Tripadvisor“ ist das aber noch nicht so richtig angekommen. Auf der Internetseite können Nutzer so ziemlich alles bewerten, Restaurants, Hotels, sogar Parkplätze, und eben: Sehenswürdigkeiten.

Letztere gibt es in Gladbeck nur vier an der Zahl, zumindest, wenn man Tripadvisor Glauben schenkt. Zwei eigentlich nur, genau genommen, irgendwie haben sich nämlich ein Taxiunternehmen und ein Massagesalon in die Liste gemogelt, Bewertungen oder gar Erfahrungsberichte gibt es für keins der beiden. Bleiben noch zwei, die Pfarrkirche St. Lamberti und das Wasserschloss Wittringen.

„Im Herzen von Gladbeck pulsiert das Leben“

Zuerst mal zur Pfarrkirche St. Lamberti. Ohne Zweifel macht das Gotteshaus was her, vor allem die Orgel muss sich nicht hinter ihren kreisfreien Schwestern verstecken. Und was sagen die Leute im Internet? Birgit aus Bochum ist jedenfalls begeistert, sie bewertet St. Lamberti 2019 anno Domini mit fünf von fünf Punkten. Weil ihre Nichte dort geheiratet hat, eine Sängerin dabei war, und eine wunderschöne Predigt gehalten wurde. „Einfach klasse. Die ganze Atmosphäre.“

Das du hinwegnimmst die Sünde der Welt: Die Pfarrkirche St. Lamberti ist für Gladbeck eine echte Sehenswürdigkeit. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Peter aus Duisburg schwärmt gar noch farbenfroher. „An der Einkaufsstraße, im Herzen von Gladbeck, pulsiert an einem Samstag, wenn dort Wochenmarkt ist, das Leben.“ Das hat erstmal nichts mit der Kirche zu tun, lässt die Gladbecker Brust aber trotzdem schwellen. Peter hat den „Tag der offenen Kirche“ an so einem Samstag jedenfalls dankend angenommen, und war schwer begeistert: Flucht aus der Hektik des Alltags, eine „Bereicherung für Körper und Seele.“ Peter muss es (wahrscheinlich) wissen. Auf Tripadvisor hat er, Stand 2023, knappe 50.000 Beiträge geschrieben.

Münchener Ritterschlag für Gladbeck

Das Wasserschloss in Wittringen ist eher weltlich unterwegs. Der Mandarinenkater aus München ist jedenfalls sprachlos, also fast: „Was soll man da sagen? Das Essen ist klasse, die Speisekarte hat eine gute Auswahl. Das Personal ist sehr freundlich. Es hat alles um einen tollen Abend zu verbringen.“ Der Münchener Ritterschlag für Gladbeck, aber was erspähen die glückstränenerfüllten Augen, wenn sie ein bisschen weiter unten gucken?

Einen Stern. Von Fünf. „Mangelnde Hygiene“, trägt der Kommentar als Überschrift. Was ist wohl geschehen? Wer Geduld und Muße aufbringt, dem entfaltet sich dort auf Tripadvisor ein aristotelisches Drama, wobei, zugegeben, die Katharsis fehlt. Trotzdem eine Zusammenfassung des schrecklichen Schauspiels.

Aristoteles in Gladbeck

Akt I, Exposition: „Wir waren letztens im Restaurant. Der Kellner war sehr freundlich. Das Essen kam auch sehr zügig an und sah auch gut aus.“ Doch dann, Akt II, erregendes Moment: „Mein Mann nahm das Wiener Schnitzel, und bei der zweiten Hälfte zeigte er mir ein zirka drei Zentimeter langes, hellbraunes Haar.“ Es folgt Akt III, der Höhepunkt, auch lyrisch der Klimax: „Als wir den kleineren Kellner darauf hinweisen, guckte der uns nur an und sagte: ‘Wieso Schnitzel?’“.

Ein retardierendes Moment gibt es auch, Akt IV: „Räumte dann die Teller ab und verschwand. Es kam keine Entschuldigung oder sonstiges, wir bekamen die Rechnung und das war es. Sowas kann darf (sic!) aber nicht passieren.“ Wie gesagt, die fehlende Katharsis ruiniert das schöne Gleichnis. „Also nie mehr wieder!!!“, taugt nicht für Akt V. Trotzdem Danke, Sabine.

Was macht Gladbeck für Sie persönlich aus?

So viel zu den Gladbecker Sehenswürdigkeiten auf Tripadvisor. Wer schonmal in der Stadt unterwegs war, weiß aber, dass es hier noch viel mehr zu sehen gibt. Vielleicht nicht so prunkvoll wie die Kirche St. Lamberti oder so altehrwürdig wie das Wasserschloss, aber trotzdem: Gladbeck hat eine Menge zu bieten. Zum Beispiel die Maschinenhalle, die es nicht auf Tripadvisor geschafft hat. Und deshalb, liebe Leser:

Welcher Ort in Gladbeck ist für Sie, ganz persönlich

, eine Sehenswürdigkeit? Ganz egal ob beeindruckendes Panorama, besonderes Bauwerk oder ihr eigener Garten: Was macht Gladbeck für Sie lebenswert?

Schicke Sie uns Ihre Fotos mir einer kurzen Erklärung an redaktion.gladbeck@waz.de.

