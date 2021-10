Bewerbungszeit für Gladbecker Umweltpreis wird verlängert

Gladbeck. Die Frist für den Umweltpreis 2021 in Gladbeck läuft noch bis zum 5. November. Die Auszeichnung ist dotiert mit insgesamt 10.000 Euro.

Der Bewerbungszeitraum für den Umweltpreis 2021 in Gladbeck wird verlängert. Noch bis zum 5. November können sich Privatpersonen und Organisationen, Initiativen, Vereine, Kindergärten sowie Schulen beteiligen.

Sie haben die Möglichkeit, Vorschläge und Bewerbungen per Post an die Umweltabteilung der Stadt Gladbeck (Willy-Brand-Platz 2, 45964 Gladbeck) oder per E-Mail an umwelt@stadt-gladbeck.de zu senden. Mit dem Umweltpreis werden seit vielen Jahren Projekte ausgezeichnet und prämiert, die dem Erhalt, der Pflege, dem Schutz oder der Verbesserung von Umweltbedingungen vor Ort dienen.

Einer Beschreibung des umgesetzten bzw. zukünftig umzusetzenden Projekts sollten zur Vereinfachung der Beurteilung auch Fotos, Pläne, Skizzen etc. beigelegt werden. Die Gewinner legt eine Jury fest. Sie setzt sich zusammen aus Vertretern der Stifterfirmen und der Stadtverwaltung.

Eine Jury bewertet alle Einsendungen

Diese bewerten alle Einsendungen. Dotiert ist der Umweltpreis dieses Jahr mit einer Gesamtsumme von 10.000 Euro, finanziert von den Stifterfirmen Deutsche Rockwool, Emscher Lippe Energie (ELE), Ineos Phenol, Pilkington Deutschland, Ruhr Öl - BP Gelsenkirchen und Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW).

Weitere Informationen zum Umweltpreis 2021 gibt es auf der Website www.gladbeck.de/klima oder telefonisch bei Marian Osterhoff unter der Telefonnummer 02043/992303.

