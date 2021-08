Bei einem schweren Unfall rast eine betrunkene Frau in das Fahrzeug eines jungen Gladbeckers (Symbolbild).

Polizeibericht Betrunkene Fahrerin kracht in Wagen von jungem Gladbecker

Gladbeck. Ein junger Gladbecker wurde in einen schweren Unfall verwickelt. Eine betrunkene Frau fuhr in den Gegenverkehr und krachte in sein Fahrzeug.

Eine betrunkene Autofahrern ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie fuhr in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Wagen eines jungen Mannes aus Gladbeck. Es entstand hoher Sachschaden.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14.45 Uhr in Herten. Eine 68-jährige Autofahrerin kam auf der Westerholter Straße aus nicht abschließend geklärten Gründen nach links von ihrer Fahrspur ab. Die Hertenerin fuhr in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Auto eines 28-Jährigen aus Gladbeck.

Ein Atemalkoholtest zeigte ein positives Ergebnis

Die beiden Unfallbeteiligten wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser transportiert. Bei dem 28-Jährigen konnten keine Verletzungen festgestellt werden. Die 68-jährige Frau verletzte sich schwer. Ein Atemalkoholtest vor Ort zeigte ein positives Ergebnis bei der Frau aus Herten an. Der 68-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ihr Führerschein sichergestellt.

Die am Unfall beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand 40.000 Euro Sachschaden.

