Die Polizei berichtet von einem Unfall, bei dem in Gladbeck eine Frau in einen Vorgarten gefahren ist.

Unfall Betrunkene Autofahrerin fährt in Gladbeck in einen Vorgarten

Gladbeck. Eine offensichtlich betrunkene Autofahrerin ist in Gladbeck von der Straße abgekommen und in Vorgarten gelandet. 32-Jährige blieb unverletzt.

Eine offensichtlich betrunkene Autofahrerin ist in der Nacht zu Mittwoch in Gladbeck mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und in einen Vorgarten gefahren. Die 32-jährige Gladbeckerin war nach Angaben der Polizei gegen 0.45 Uhr auf der Winkelstraße unterwegs, als sie plötzlich von der Fahrbahn abkam.

Sie landete mit ihrem Auto in einem Vorgarten, beschädigte dabei mehrere Büsche und ihr Fahrzeug. Die Autofahrerin selbst blieb unverletzt. Da sie einen betrunkenen Eindruck machte, nahmen die Beamten die Frau mit zur Wache, dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Auch der Führerschein der Gladbeckerin wurde sichergestellt, so die Polizei. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.