Betrugsversuch: Erspartes einer Gladbeckerin (81) gerettet

Immer wieder werden insbesondere ältere Menschen Opfer von Betrugsmaschen, zum Beispiel am Telefon (Symbolbild). In Gladbeck scheiterte solch ein niederträchtiger Plan.

Gladbeck. Unbekannte wollten eine Gladbeckerin (89) um ihr Erspartes bringen. Doch eine aufmerksame Bankmitarbeiterin vereitelte den perfiden Plan.

Da hat eine 81-Jährige in Gladbeck noch einmal Glück im Unglück gehabt. Betrüger versuchten am Donnerstag (20. Juli) mit einer perfiden Masche, die Seniorin um ihr Erspartes zu bringen. Doch die Kriminellen scheiterten – dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin.

Die 81-Jährige erhielt laut Polizeibericht gegen 15 Uhr am Donnerstag einen Anruf, in dem sich eine, wie sich später herausstellte, fremde Frau als ihre Nichte ausgab. Das weitere Vorgehen wird so geschildert: „Dann erklärte ihr ein ,falscher Polizeibeamter’ am Telefon, dass ihr Sohn nach einem Verkehrsunfall in Gewahrsam genommen worden sei. Auf Kaution könne er aber entlassen werden.“

Die Seniorin wurde dazu gebracht, zur Bank zu fahren, um dort Geld abzuholen. Den Bankmitarbeitern sollte sie jedoch erzählen, dass sie das Geld für den Kauf eines Fahrzeugs benötige. Doch der niederträchtige Plan ging nicht auf. Eine sehr aufmerksame Bankmitarbeiterin durchschaute das Spiel und rettete so das Vermögen der Gladbeckerin. Sie informierte umgehend die Polizei.

Sind Sie auch Opfer eines solchen oder ähnlichen Betrugs geworden? Hat man vielleicht versucht, Sie auf diese Weise zu betrügen? Appell: „Dann informieren Sie die Polizei. Zeigen Sie diese Straftaten an!“

Leider gibt es viele Maschen, die die Betrüger mittlerweile nutzen, um andere um ihr Erspartes zu bringen. Die Kriminellen spielen mit den Gefühlen der Betroffenen und versuchen, sie emotional unter Druck zu setzen. Die Polizei rät: „Fragen Sie immer noch einmal persönlich bei der Polizei – ruhig auch unter der 110! – oder bei Verwandten nach, bevor Sie auch nur in Erwägung ziehen, auf die Forderungen eingehen zu wollen.“

Weitere Informationen: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/schutz-fuer-senioren

