Neuer Shop-Betreiber gesucht

Vodafone sucht neue Betreiber für den Shop in der Gladbecker Fußgängerzone sowie in Gelsenkirchen und Herne . Denn das Mobilfunk-Unternehmen habe auch weiterhin Interesse, „im stationären Einzelhandel in gut frequentierten Fußgängerzonen präsent zu sein“, so Konzernsprecher Volker Petendorf.

Die Neueröffnung könne dann kurzfristig erfolgen . Dies sei möglich, „da wir Hauptmieter der drei betroffenen Ladenlokale geblieben sind, und wir mit dem gekündigten Unternehmen lediglich einen Untermietvertrag geschlossen hatten“, so der Konzernsprecher.