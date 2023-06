Betrug: Unbekannter macht in Gladbeck ungewöhnliche Beute

Gladbeck. Die Polizei sucht einen älteren Mann, der eine Matratze gestohlen hat. An seine Beute kam er auf ungewöhnliche Weise. Es gibt ein Fahndungsbild.

Die Polizei sucht in Gladbeck – einen Matratzen-Dieb. Der Unbekannte ist zudem auch noch auf eher ungewöhnliche Art an seine Beute gelangt. Es existiert ein Fahndungsbild des mutmaßlichen Diebes.

Die Tat ereignete sich am 25. November vergangenen Jahres, zwischen 10 und 12 Uhr. Die Matratze war eigentlich für einen Mann bestimmt, der sie online gekauft hatte. Das Paket hat ein Kurierdienst an eine Abholstelle in einem Laden im City-Center ausgeliefert. Die dazugehörige Benachrichtigung, so die Polizei, sei dem Geschädigten an seiner Wohnanschrift hinterlassen worden.

Den Abholschein für das Paket hat der Tatverdächtige an sich genommen

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Der Unbekannte hatte einen Rollator dabei. Foto: Polizei Recklinghausen

Diesen Abholschein muss der Tatverdächtige an sich genommen haben. Das Paket habe die Filialleiterin dann, ohne sich den Personalausweis zeigen zu lassen, an den Unbekannten ausgehändigt.

Bei dem unbekannten Matratzen-Dieb handelt sich um einen älteren Mann mit grauen Haaren, etwa 60 bis 70 Jahre alt. Am Tattag trug er eine schwarze Schirmmütze, eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Er hatte einen Rollator dabei. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800/2361 111 entgegen.

