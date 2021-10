Bestnoten für gleich drei Azubis der Gladbecker Firma Fenne

Gladbeck. Die Baufirma Fenne in Gladbeck freut sich über drei Azubis, die als Jahrgangsbeste ihre Ausbildung beenden. Junge Leute haben gute Jobchancen.

Die Baugesellschaft Fenne in Gladbeck freut sich über gleich drei Auszubildende ihrer Firma, die mit Bestnoten ihre Abschlussprüfungen absolviert haben. Sie wurden jetzt von der Bauindustrie NRW als jahrgangsbeste Absolventen in ihren jeweiligen Ausbildungsberufen ausgezeichnet. Die Azubis seien „top of the class“, heißt es anerkennend im Hause Fenne.

„Die drei jungen Männer sind der Beweis, dass jungen Menschen mit Talent für einen Handwerksberuf sprichwörtlich alle Türen offenstehen“, lobt Firmenchefin Caroline von Möller. „Junge Menschen sollten bei der Ausbildungswahl unbedingt ihren Neigungen folgen. Wer praktisch und handwerklich begabt ist, sollte diese Richtung auch einschlagen“, empfiehlt sie. Eine handwerkliche Ausbildung sei eine exzellente Ausgangsposition – ganz gleich ob für eine gewerbliche oder akademische Karriere. So wie im Fall der drei ausgezeichneten Azubis.

Firmenchefin Caroline von Möller sieht für die erfolgreichen Azubis gute Jobaussichten

Freut sich über die erfolgreichen Azubis ihres Unternehmens: Firmenchefin Caroline von Möller. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Moritz Speh, einer von ihnen, erreichte bei seiner Abschlussprüfung zum Beton‐ und Stahlbetonbauer 89 von 100 möglichen Punkten und schloss seine Ausbildung damit als Jahrgangsbester ab. „Mit seinem handwerklichen Geschick und seiner Begeisterung fürs Thema Bauen wird er es bei der Firma Fenne weit bringen“, ist sich Caroline von Möller sicher. Besonders gut gefiel dem 20‐Jährigen der große praktische Anteil seiner Ausbildung, als Beton‐ und Stahlbetonbauer wolle er auch in Zukunft seine Kenntnisse weiter entwickeln, sagt er.

Mit 83 von 100 Punkten schloss Cem Camdan seine Ausbildung zum Maurer bereits im Sommer als Jahrgangsbester ab – und das bei verkürzter Ausbildungszeit. Im Frühjahr 2022 wird der 21‐Jährige nun ein Studium im Bereich Bauingenieurwesen beginnen. „Der Weg von Cem Camdan macht deutlich, dass eine handwerkliche Ausbildung ein echtes Sprungbrett sein kann“, sagt die Geschäftsführerin. „Es muss nicht immer sofort studiert werden, ganz im Gegenteil.“ Auch als Werkstudent sei Camdan bei dem Traditionsunternehmen in Rentfort willkommen.

Unternehmen lobt den Fleiß und den Ehrgeiz der Jahrgangsbesten

Die Baufirma Fenne - hier der Firmensitz an der Bogenstraße - legt Wert auf eine gute Qualität ihrer Ausbildung. Es gibt sogar einen firmeneigenen Unterricht zur Prüfungsvorbereitung. Foto: Oliver Mengedoht / Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Wieder einen anderen Ausbildungsweg hat der 20‐jährige Benedikt Deinken bestritten. Im Rahmen eines dualen Studiums schloss er die Berufsausbildung zum Maurer mit 93 von 100 Punkten ab. Parallel dazu absolviert er noch bis zum kommenden Jahr ein Bachelor‐Studium im Bereich Bauingenieurwesen an der Fachhochschule Münster. Bereits jetzt wurde er als bester dualer Student mit begleitender Berufsausbildung zum „Maurer von Deutschland“ gekürt. Nach seinem Bachelor‐Abschluss plant er auch ein Masterstudium. „Auch ihm werden die Türen bei der Firma Fenne immer offen stehen“, so von Möller.

„Dass wir in diesem Jahr gleich drei jahrgangsbeste Azubis haben, macht uns sehr stolz“, betont die Fenne-Chefin. „Das spricht nicht nur für den Fleiß und den Ehrgeiz unserer Auszubildenden, sondern auch für die Qualität unserer Ausbildung.“ Bei Fenne erhalten alle Azubis zusätzlichen firmeninternen Unterricht zur Prüfungsvorbereitung und Möglichkeiten, „sich entsprechend ihrer Fähigkeiten und ihres Engagements individuell zu entwickeln“, so Ausbildungsleiter Jörg Peters.

Über 110 Jahre alt Die Fenne-Gruppe mit Sitz an der Bogenstraße verfügt über drei Tochtergesellschaften und beschäftigt rund 140 Mitarbeiter. Seit 2007 leitet Geschäftsführerin Caroline von Möller (geb. Fenne) gemeinsam mit Ralf Bürgers das Familienunternehmen in der vierten Generation. Das Unternehmen wurde 1910 von Kurt Fenne als Spezialist für Bergschadenssanierungen gegründet. In mehr als 110 Jahren hat sich der Familienbetrieb zu einem im Ruhrgebiet und darüber hinaus führenden mittelständischen Bauunternehmen im Hoch‐, Tief‐, Ingenieur‐, Industrie‐, Gewerbe‐ und Bürobau entwickelt.

