Bescheide kommen um Ostern herum

Welche Grundschule ihre Kinder besuchen werden, erfahren Eltern etwa um Ostern herum. „Noch haben wir keine Bescheide verschickt“, so Stadtsprecher David Hennig.

Es seien aber schon einige Gespräche mit Eltern geführt worden, bei denen die Aufnahme-Chancen ihrer Kinder an der Wunschschule nicht allzu hoch sind. „So haben sie frühzeitig die Möglichkeit, zu schauen, welche Grundschule noch in Frage kommt“, so Hennig. Entscheidendes Kriterium bei der Platzvergabe ist die Wohnortnähe.

Die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen laufen noch bis zum 21. Februar.