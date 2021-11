Bergmann-Kunstwerk soll vor das Gladbecker Rathaus umziehen

Gladbeck. Die Bürger in Gladbeck wollen eine stärkere Würdigung der Bergbautradition. Die Kunst-Stele „Stein des Bergmanns“ soll vor das Rathaus umziehen.

Die Bürger in Gladbeck (BIG) wollen, dass die Gladbecker Bergbautradition stärker über ein Kunstwerk an prägnanter Stelle in den Fokus gerückt wird. Bürgermeisterin Bettina Weist soll das Anliegen unterstützen, in dem die Kunst-Stele „Stein des Bergmanns“ vom Rathauspark vor das Rathaus umgesetzt wird.

„Die Erinnerung an die Menschen, die unter schwersten Bedingungen das schwarze Gold zu Tage förderten und zur Industrialisierung und zu Wohlstand geführt haben, verdienen ein Denkmal“, begründet die BIG ihr Anliegen. Als Zeichen der Erinnerung an die damalige Zeit und Würdigung der Menschen habe Gladbeck den „Stein des Bergmanns“, den der Beuys-Schüler, Künstler Anatol Herzfeld, geschaffen habe.

„Die Stele steht verlassen im Rathauspark und ist nur Insidern bekannt“

Im Jahr 2013 hatten Mitglieder des Arbeitskreis Stadtbildpflege bereits in Anwesenheit von Künstler Anatol Herzfeld (r.) angeregt, den „Stein des Bergmanns“ vor das Rathaus zu versetzen (Archivbild). Foto: Gerhard Schypulla / WAZFotoPool

Die Stele stehe indes verlassen im Rathauspark am Wegesrand zum Hallenbad „und ist eigentlich nur Insidern bekannt“, kritisiert die BIG. Eine stärkere Identifikation mit der Bergbautradition lasse sich leicht erreichen, indem der „Stein des Bergmanns“ stärker in die Öffentlichkeit gerückt werde. Kein neuer Vorschlag: Mitglieder des Arbeitskreis Stadtbildpflege hatten bereits 2013 in Anwesenheit von Künstler Anatol Herzfeld angeregt, den „Stein des Bergmanns“ vor das Rathaus zu versetzen.

Bettina Weist solle daher die Umsetzung des Denkmals auf den Rathausvorplatz anstoßen, „damit es zur Geltung kommt, für viele Menschen sichtbar ist“. Man sei auf die Meinung der Bürgermeisterin zu ihrem Vorschlag gespannt, so die BIG abschließend.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck