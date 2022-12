Die Bottroper Straße in Gladbeck wird kurzfristig in einem Teilbereich gesperrt (Symbolbild).

Verkehrssperrung Bereich Bottroper Straße in Gladbeck kurzfristig gesperrt

Gladbeck. Die Bottroper Straße in Gladbeck wird am 4. Dezember in einem Teilbereich gesperrt. Der Straßenverkehr soll umgeleitet werden.

Im Bereich der Bottroper Straße in Gladbeck wird am Sonntag, 4. Dezember, ab 9 Uhr, eine Verkehrssperrung eingerichtet. Der Grund sind nach Angaben der Stadtverwaltung Gladbeck Arbeiten an der Straßenbeleuchtung.

„Die Seilanlage muss aufgrund schadhafter Betonmasten, zur Verringerung der Zuglast, demontiert werden“, heißt es. In Folge dieser Arbeit wird die Bottroper Straße zwischen der Hausnummer 349 und der Kreuzung Rockwoolstraße bis zum Neubau der Anlage unbeleuchtet bleiben.

Der Verkehr aus Richtung Bottrop wird umgeleitet über die Strecke Hornstraße-Hegestraße-Sandstraße. Der Verkehr stadtauswärts wird umgeleitet über die Beisenstraße in Richtung Bottrop.

