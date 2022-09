Mehr Sicherheit für Fahrradfahrer und Spaziergänger: Der Nordpark in Gladbecks Innenstadt wird beleuchtet.

Innenstadt Beleuchtung im Nordpark: Die Arbeiten starten am Montag

Gladbeck. 36 Lichtmasten sollen den Nordpark in Gladbeck erhellen. Die Arbeiten dafür starten Montag. Warum ein Monitoring das Lichtprojekt begleitet.

Der Nordpark soll beleuchtet werden. Die Arbeiten hierfür starten nach Informationen aus dem Rathaus am Montag. Zunächst werden abschnittsweise die Erdarbeiten zur Kabelverlegung durchgeführt. Im Anschluss werden dann die Mastleuchten aufgestellt. Es ist mit Beeinträchtigungen im Wegebereich des Nordparks zu rechnen. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für Ende des Jahres vorgesehen.

Ziel der Beleuchtung ist es, die Wegeverbindung innerhalb des Parks und auch die Anbindung an das vorhandene Rad- und Fußwegenetz auszuleuchten. Dadurch soll die individuelle Mobilität von und zum Heisenberg-Gymnasium und Bahnhof West gestärkt werden. Außerdem wird die objektive und subjektive Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer auf diesen Wegen erhöht, so die Stadt.

Im Nordpark werden 36 Masten in einem Abstand von ca. 40 Metern gesetzt

Es werden 36 Masten mit einer Höhe von 4,5 Metern in einem Abstand von ca. 40 Metern gesetzt. Um die Auswirkungen auf die heimische Fauna zu überprüfen, wurde im Vorfeld eine Artenschutzprüfung erarbeitet. Danach erstellte das Ingenieuramt ein Beleuchtungskonzept, das die Auflagen der Artenschutzprüfung berücksichtigt und somit die Auswirkungen auf die lichtempfindlichen Tiere, die im Nordpark heimisch sind, erheblich reduziert. So wird z.B. auf die Beleuchtung des kompletten südlichen Ufers verzichtet, um dort ein dunkles Jagdhabitat für die Fledermäuse zu erhalten.

Für Insekten ist die Lichtfarbe entscheidend. Die Forderungen des NABU und Vorgaben der Artenschutzprüfung konnten bei der Lichtfarbe unterboten werden. Die Mastleuchten werden seeseitig montiert und das Licht ohne Streulichtanteil auf die Wege gerichtet. Durch ein Beleuchtungsmanagement und Bewegungssensoren erfolgt eine Beleuchtung erst auf Anforderung („Bewegung“). Im Ruhezustand ist die Beleuchtung ausgeschaltet und wird erst auf Anforderung wieder hochgedimmt. Grundsätzlich sind die Beleuchtungszeiten begrenzt auf 6 bis 9 Uhr und 16 bis 21 Uhr. Außerhalb dessen bleibt die Beleuchtung aus.

Ein Monitoring begleitet die Beleuchtung des Nordparks

Um negative Auswirkungen auf die Fauna zu vermeiden, wird die gesamte Maßnahme durch ein Monitoring begleitet. Es ist vorgesehen, die Beleuchtung nur langsam und in Abstimmung mit dem Monitoring von unten nach oben hochzufahren und nur die notwendigsten Lichtemissionen zu verursachen. Bei Bedarf kann jeder Mast einzeln geregelt, gedimmt oder ausgeschaltet werden, sollte beim Monitoring die Notwendigkeit dafür ergeben sollte.

Mit dem beschriebenen Vorgehen wird in umfassender Weise auf die Belange der Fauna in dem Stadtpark eingegangen. Zugleich wird auch die Situation für alle Menschen verbessert, die in der dunklen Jahreszeit den Nordpark auf dem Weg zum Bahnhof West, dem Heisenberg-Gymnasium oder den Sportanlagen queren. Im Zuge der Maßnahme wird die bereits vorhandene Beleuchtung auf der Talstraße ebenfalls auf LED umgerüstet.

