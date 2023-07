Beleuchtung im Gladbecker Nordpark wird bald installiert

Gladbeck. Aufgrund von Lieferengpässen konnte die neue Beleuchtung im Gladbecker Nordpark bisher nicht installiert werden. Bald geht sie aber an den Start.

Im Laufe der kommenden zwei Wochen werden die Beleuchtungsköpfe im Nordpark in Gladbeck installiert und in Betrieb genommen. Das kündigt die Stadtverwaltung an. Die neuen Lampen sollen die Wegeverbindung innerhalb des Parks und auch die Anbindung an das vorhandene Rad- und Fußwegenetz ausleuchten.

Um die Auswirkungen auf die heimische Fauna zu überprüfen, wurde im Vorfeld eine Artenschutzprüfung ausgearbeitet. „Danach erstellte das Ingenieuramt ein Beleuchtungskonzept, das die Auflagen der Artenschutzprüfung berücksichtigt und somit die Auswirkungen auf die lichtempfindlichen Tiere, die im Nordpark heimisch sind, erheblich reduziert“, heißt es aus dem Rathaus.

Aufgrund von Lieferengpässen könne die Montage erst jetzt durchgeführt werden. Die Masten stehen bereits seit vergangenem Jahr. Bis Ende August soll die neue Beleuchtung getestet werden. Die Stadtverwaltung: „Daher können zeitweise die Lichter tagsüber in Betrieb sein, nachts nur eingeschränkt, teilweise oder schwach leuchten.“ Spätestens ab September solle die Anlage in den Regelbetrieb gehen.

