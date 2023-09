Zeugen erkannten in Gladbeck einen Mann wieder, der in Verdacht steht, einen Jungen belästigt zu haben.

Polizei Belästigung: Zeugen erkennen Verdächtigen in Gladbeck wieder

Gladbeck. Zeugen erkannten in Gladbeck einen Mann wieder, der verdächtigt wird, einen Jungen belästigt zu haben. Es entstand ein Handgemenge.

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in Gladbeck einen Mann ermitteln konnte, der in Verdacht steht, einen Zehnjährigen belästigt zu haben. Mit einer Beschreibung nach dem Tatverdächtigen war um Hinweise gebeten worden.

Die Polizei wurde am Dienstag (26. September) mittags zur Südparkschule an der Münsterländer Straße gerufen. Zeugen hatten laut Bericht gegen 12.40 Uhr einen Mann (mit Fahrrad) wiedererkannt, der verdächtigt wird, am vergangenen Wochenende einen zehnjährigen Jungen belästigt zu haben.

Mann sprach Neunjährige an: „Die Schülerin ging darauf nicht ein“

„Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er ein neunjähriges Mädchen angesprochen. Die Schülerin ging darauf nicht ein“, so die Polizei. Mehrere Zeugen seien auf den Mann aufmerksam geworden, hätten ihn als Tatverdächtigen wiedererkannt und konnten ihn stellen.

Dabei kam es zum Handgemenge, bei dem der 73-jährige Gladbecker leicht verletzt wurde. Er selbst soll mit Pfefferspray gesprüht haben. Der 73-Jährige musste – nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus – mit zur Polizeiwache. Es wurden Anzeigen wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung geschrieben.

In der Fahrradtasche des Mannes hat die Polizei unter anderem Pfefferspray gefunden, es wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

