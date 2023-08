Beim 1. Marktfrühstück in Gladbeck darf geschlemmt werden

Gladbeck. Von französischen Spezialitäten bis zu Meeresfrüchten: Auf Gladbecks Wochenmarkt am 26. August gibt’s Leckeres zum Frühstück – und noch mehr.

Auf dem Gladbecker Wochenmarkt findet am Samstag, 26. August, das erste Marktfrühstück, veranstaltet vom Citymanagement, statt. In der Zeit von 9 bis 13 Uhr können Besucherinnen und Besucher dort zwischen verschiedenen Frühstücksvarianten wählen: Dabei sind westfälische, französische, und holländische Leckereien, es gibt auch einen Meeres-Frühstücksteller.

Frisch zusammengestellt aus dem saisonalen Angebot des Wochenmarktes und zubereitet werden die Teller von Klaus Zimmermann von der Werbegemeinschaft (Optik Hahne) und Citymanagerin Katja Krischel. Für vollmundige Kaffeespezialitäten sorgt Tim Heimann an seiner „Coffee Box“. Gemütlich machen zum Genießen und Plaudern können es sich die Marktbesucher an den bereitstehenden Tischen und Bänken. Die Frühstücksteller kosten jeweils acht Euro. „Der Erlös geht als Spende an die Aktion ‚Wärmebus‘ des Malteser Hilfsdienstes Gladbeck, die bedürftige Menschen unterstützt“, so Citymanagerin Katja Krischel.

Und die Citymanagerin weist noch auf eine weitere Aktion hin, die mit dem Marktfrühstück ihren Anfang nehmen soll: „Es geht darum, schöne und vielfältige Rezepte mit frischen Zutaten von unserem Wochenmarkt zu sammeln, die dann im nächsten Jahr in einem Kochbuch erscheinen sollen.“ Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht. Gelegenheit zum ersten Austausch besteht beim Marktfrühstück. Zudem können Rezeptideen mit Zutaten vom Gladbecker Wochenmarkt gerne via E-Mail eingeschickt werden an citymanagement@stadt-gladbeck, Stichwort Wochenmarkt-Kochbuch.

Ein erstes Rezept kann beim Marktfrühstück nach dem Probieren bereits mitgenommen werden: Die Anleitung für das „Gladbecker Wochenmarkt Zwetschgenmus“. Die Zutaten sind direkt auf dem Wochenmarkt zu haben. Katja Krischel: „So wird der Besuch auf dem Wochenmarkt zu einer süßen Einstimmung in einen genussvollen Spätsommer.“

