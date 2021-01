Bei einem Unfall in Gladbeck ist eine 49-Jährige leicht verletzt worden, so die Polizei.

Unfall Beifahrerin wird bei Unfall in Gladbeck leicht verletzt

Gladbeck Eine Frau (49) aus Gladbeck ist Montagnachmittag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Sie war als Beifahrerin im Auto unterwegs.

Eine 49-Jährige ist bei einem Autounfall am Montagnachmittag auf der Buerschen Straße in Gladbeck leicht verletzt worden. Die Gladbeckerin saß in dem Wagen eines Mannes (50), ebenfalls aus Gladbeck.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Er musste an der Kreuzung Bülser Straße sein Auto abbremsen, so die Polizei. Ein Autofahrer aus Gelsenkirchen (35) fuhr daraufhin auf den Wagen des Gladbeckers auf. Bei dem Unfall entstand 1000 Euro Sachschaden.

Lesen Sie auch:

Stadt moniert Mängel: Erneut Ärger um Hochhaus in Gladbeck

Homeoffice steht bei Gladbecker Arbeitgebern hoch im Kurs

Weitere Nachrichten aus Gladbeck finden Sie hier.