Bei der Fahrradsternfahrt.Ruhr 2022 ist Gladbeck das Ziel

Gladbeck. Die zehnte Fahrradsternfahrt.Ruhr hat im kommen Jahr Gladbeck als Ziel. Das erste Organisationstreffen für die Tour findet am 5. November statt.

Gladbeck ist im kommenden Jahr zum zehnten Geburtstag der Fahradsternfahrt.Ruhr das Ziel der großen Tour. Die Stadtverwaltung lädt deshalb Radfahrerinnen und Radfahrer zum ersten Treffen des Organisations-Teams am 5. November ein, um die geplante Veranstaltung vorzubereiten.

Viele Ehrenamtliche machen sich für die Fahrradsternfahrt stark

Dass die Aktion jedes Jahr wieder stattfinden kann, ist den vielen ehrenamtlichen Akteurinnen und Akteuren zu verdanken, die sich für die Fahrradsternfahrt stark machen. Bei einer Radtour mit vielen Teilnehmenden gibt es einiges zu organisieren. Das erste Treffen findet am Freitag, 5. November, um 18 Uhr in Neuen Rathaus statt. Es werden keine Vorerfahrungen benötigt. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. Um formlose Anmeldung per E-Mail an radverkehr@stadt-gladbeck.de wird gebeten. Die 3G-Regeln sind zu berücksichtigen.

Eine Fahrradsternfahrt ist eine Veranstaltung, bei der Radfahrende auf unterschiedlichen Routen (den Strahlen des Sterns) zu einem gemeinsamen Treffpunkt fahren. Vom Treffpunkt aus startet dann eine gemeinsame Tour mit allen Teilnehmenden. Das Ende dieser Tour ist ein kleines Fahrradfest. Die Fahrradsternfahrt.Ruhr zieht mit diesem Konzept bereits seit neun Jahren durch das Ruhrgebiet.

Die Fahrradsternfahrt gab es auch bereits als digitales Format

Neben Zielstädten wie Dortmund, Bochum, Essen und Hagen gab es bereits auch ein digitales Format. Ziel der Veranstaltung ist es, neben dem Spaß am Radfahren auch auf die Bedarfe der Radfahrenden aufmerksam zu machen. In diesem Jahr sind ca. 1.500 Teilnehmende in den Sattel gestiegen, um auf die Bedürfnisse des Radverkehrs aufmerksam zu machen. Impressionen aus den vergangenen Jahren sind unter https://fahrradsternfahrt.ruhr/ zu finden.

Mehr Nachrichten, Bilder und Videos aus Gladbeck finden Sie hier

Und folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck