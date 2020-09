Befragung zum Förder-Großprojekt Umgestaltung der Stadtmitte

Gladbeck. Gladbecker werden nach ihrer Meinung, Wahrnehmung und Zufriedenheit zum und mit dem Projekt Stadtmitte Gladbeck gefragt.

Im Monat September findet jetzt zum vierten Mal eine Befragung zum Projekt Stadtmitte Gladbeck statt. Wie die Stadtverwaltung weiter informiert, werden Gladbeckerinnen und Gladbecker hierbei nach ihrer Meinung, Wahrnehmung und Zufriedenheit zum und mit dem Projekt Stadtmitte Gladbeck gefragt.

Bei der Auswertung des Projekts Stadtmitte Gladbeck soll die Wirkung der mit öffentlichen Mitteln umgesetzten Projekte auf die Stadtteilentwicklung untersucht werden. Die Stadt Gladbeck erhält für das Projekt Stadtmitte seit 2011 Mittel der Städtebauförderung und hat mit Unterstützung vom Bund, Land und städtischen Eigenmitteln eine Vielzahl von Projekten finanzieren können. Neben der Umgestaltung der Fußgängerzone wurden bereits viele weitere Maßnahmen, wie die Aufwertung des Nordparks, die Neugestaltung des Rathausparks und des Jovyplatzes oder die Aufwertung zahlreicher privater Wohnhäuser,erfolgreich umgesetzt. Darüber hinaus konnten bisher über 50 bewohnergetragene Projekte über den Bürgerverfügungsfonds realisiert und zahlreiche Häuser über das Hof- und Fassadenprogramm aufgewertet werden.

Statt persönlichem Interview liegen Fragebogen aus

Aufgrund der Covid-19-Situation kann dieses Jahr keine persönliche Befragung in der Fußgängerzone oder an anderen Orten in Stadtmitte durchgeführt werden. Stattdessen hat das Quartiersmanagement einen Fragebogen vorbereitet, der an zahlreichen öffentlichen Stellen wie in der Gladbeck-Info, in der Stadtbücherei, im Fritz-Lange-Haus, beim Förderverein Kotten Nie e.V., an der Radstation am Westbahnhof, im lokalen Handel sowie natürlich im Stadtteilbüro in der Goethestraße zur Mitnahme ausliegt.

Parallel wird auch die Möglichkeit der Online-Befragung angeboten. Der Fragebogen kann unter www.openwerkstadt.de/projekte/gladbeck/ online ausgefüllt werden. Die Teilnahme ist bis einschließlich Freitag, 9. Oktober, möglich.

