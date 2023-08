Bei der Stadtbildungskonferenz am Dienstag (15. August) sind Schüler und Eltern dazu eingeladen, mit Experten darüber zu sprechen, was sich zukünftig ändern soll, damit es den Kindern in Zukunft noch besser geht. (Symbolfoto)

Umfrageergebnisse Befragung zeigt: So glücklich sind Schüler in Gladbeck

Gladbeck. Eine Befragung zeigt, wie zufrieden Gladbecks Schüler sind. In einer Konferenz wird am Dienstag erarbeitet, was sich in der Stadt ändern soll.

Wie geht es den Kindern in unserer Stadt? Mit diesem Thema hat sich eine Grundschul-Befragung der Stadt beschäftigt, im Rahmen derer Viertklässler aus Gladbeck anonym angeben konnten, wie wohl sie sich fühlen. Erste Ergebnisse liegen nun vor, ausführliche Informationen werden am kommenden Dienstag bei der Stadtbildungskonferenz vorgestellt. In Workshops sollen Schulkinder, Eltern und Experten dort erarbeiten, was sich in der Stadt verbessern sollte, damit sich die Kinder in Zukunft noch wohler fühlen.

71,5 Prozent aller Gladbecker Viertklässler geht es gut

Insgesamt gaben 71,5 Prozent aller befragten Schulkinder an, dass es ihnen sehr gut oder eher gut gehe. Dabei sind Jungen insgesamt eher zufrieden als Mädchen. Diese Ergebnisse stellte Nadine Müller, Sachgebietsleiterin Kommunale Bildungsprozesse, bereits vor der Bildungskonferenz im Rathaus vor. Für die UWE-Befragung, eine Abkürzung für Umwelt, Wohlbefinden und Entwicklung, erhielten Gladbecks Viertklässler Online-Fragebögen, auf denen sie angeben konnten, wie zufrieden sie mit ihrer Lebenssituation sind – beispielsweise mit dem Familienumfeld, dem Kontakt mit anderen Kindern oder dem eigenen Körper.

Erste Ergebnisse der Viertklässlerbefragung stellten Silke Döding (links), Leiterin des Amtes für Bildung und Erziehung, sowie Nadine Müller (rechts), Kommunales Bildungsmanagement, gemeinsam mit Bürgermeisterin Bettina Weist vor. Foto: Stadt Gladbeck

Bürgermeisterin Bettina Weist freut sich besonders darüber, dass viele Kinder durch die Befragung erreicht werden konnten: „Wir waren an allen zehn Gladbecker Grundschulen unterwegs, um direkt mit den Kindern in Kontakt zu kommen und so zu erfahren, was gut läuft, vor allem aber auch, was verbessert werden muss.“ Von allen 695 Viertklässlern in Gladbeck beteiligten sich 428 Schüler an der Befragung – das ist ein Rücklauf von 62 Prozent. Die Kinder hätten sich laut Nadine Müller sehr darüber gefreut, dass sie „endlich gesehen werden“ und „die Erwachsenen“ direkt mit ihnen sprechen. Auch die Eltern wurden mit in die Befragung einbezogen.

In welchen Punkten genau es den Kindern in Gladbeck gut oder schlecht geht, wird am Dienstag, 15. August, zwischen 14 und 18 Uhr auf der Stadtbildungskonferenz besprochen. Alle Kinder, die an der Befragung teilgenommen haben, sind gemeinsam mit ihren Eltern zu der Konferenz im Ratsgymnasium, Mittelstraße 50, eingeladen. Dabei werden die Ergebnisse für alle Schüler kindgerecht in einem eigenen Raum präsentiert, während sich Eltern und Experten ebenfalls zusammensetzen und über die Ergebnisse sprechen. In einem abschließenden Workshop sammeln Kinder und Erwachsene schließlich zusammen ihre Ideen. Und ganz wichtig: Zwischendurch gibt es eine gemeinsame Eispause.

