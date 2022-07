Beethovenstraße: Gehwegsanierung pausiert wegen Corona

Gladbeck. In Gladbeck-Zweckel werden Gehwege saniert. Doch aufgrund von Corona pausieren die Arbeiten jetzt. Kommende Woche soll es wieder weitergehen.

Bei der Sanierung der Gehwege an der Beethovenstraße in Gladbeck im Abschnitt zwischen der Händelstraße und der Brücke Beethovenstraße über die Gleise der Deutschen Bahn muss aktuell pausiert werden. Das teilt die Stadtverwaltung am Montagnachmittag mit.

Die Arbeiten zur Sanierung der Gehwege hatten planmäßig am 27. Juni begonnen, jedoch teilte die bauausführende Firma am Montag mit, dass die Bauaktivitäten coronabedingt eingestellt werden mussten, so die Stadt Gladbeck weiter. Die Arbeiten werden voraussichtlich in der nächsten Woche fortgesetzt.

