Beachparty: Schüler sind ins Gladbecker Freibad eingeladen

Gladbeck. Im Freibad Gladbeck steigt im August für Kinder und Jugendliche eine Beachparty mit Musik und Aktionen. Tickets können ab sofort gebucht werden.

Die Stadt Gladbeck und der SV 13 laden Kinder und Jugendliche zur Beachpartyins Freibad an der Schützenstraße 120 ein. Die Fete steigt am Samstag, 19. August.

Neben Wasserspielen, einer Hüpfburg und einem Eventmodel für ältere Jugendliche wird es auch eine Party am Abend mit Livemusik und alkoholfreien Cocktails geben. Ein DJ übernimmt den ganzen Tag über den musikalischen Part. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr sind junge Leute in Begleitung ihrer Eltern eingeladen, das Freibad zu besuchen. Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren dürfen zwischen 18 und 22 Uhr ohne Begleitung tanzen.

Eine kostenlose Registrierung ist möglich unter www.gladbeck.de/beachday. Der Nachweis am Veranstaltungstag erfolgt an der Freibadkasse per Personalausweis (Adresse) der Eltern oder mit dem Schülerausweis. Die Tickets können ab sofort gebucht werden.

