Beachanlage im Gladbecker Nordpark öffnet wieder ab Sonntag

Das Bewegungszentrum Nordpark in Gladbeck soll am Sonntag wieder geöffnet werden.

Gladbeck. Die Beachanlage im Nordpark Gladbeck ist aus dem Winterschlaf erwacht. Ab Sonntag darf hier wieder gespielt werden. Nutzer müssen sich anmelden.

Sonne, Wärme, zwitschernde Vögel – das Frühlingswetter weckt Lust darauf, endlich wieder viel Zeit draußen zu verbringen. Neben einem Besuch im Biergarten oder an den Grillplätzen im Wittringer Wald soll das ab Sonntag in Gladbeck auch wieder an der Beachanlage im Nordpark möglich sein.

Am 8. Mai lässt die Stadt Gladbeck den Freizeittreff aus dem Winterschlaf erwachen und stellt die Spielfläche Nutzern wieder zur Verfügung. Doch es gelten ein paar Regeln.

Für die Nutzung der Beachanlage in Gladbeck ist eine Anmeldung nötig

Auf vier Feldern kann im Gladbecker Nordpark Volleyball, Handball, Soccer und vieles mehr gespielt werden. Während der gesamten Saison, die voraussichtlich bis Oktober gehen soll, ist das Sportareal von 9 Uhr morgens bis zum Einbruch der Dunkelheit bespielbar. Um spätestens 21 Uhr muss die Anlage geräumt werden.

Die Stadt Gladbeck weist außerdem darauf hin, dass für die Nutzung der Beachanlage eine Anmeldung beim Amt für Integration und Sport bei Patrizia Fritzen erforderlich ist. Das geht per Anruf unter 02043/992551 oder per E-Mail an patrizia.fritzen@stadt-gladbeck.de.

