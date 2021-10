Baustelle Baustelle: Vollsperrung an der Holthauser Straße in Gladbeck

Gladbeck. In der Gladbecker Holthauser Straße werden Kanal-und Straßenbauarbeiten durchgeführt. Daher ist ab 28. Oktober eine Vollsperrung geplant.

Der zweite Bauabschnitt der Kanal- und Straßenbauarbeiten in der Holthauser Straße beginnt am Donnerstag, 28. Oktober. Daher wird der Bereich zwischen Vehrenbergstraße und Rosenstraße (Stadtgrenze Gelsenkirchen) dann komplett für den motorisierten Verkehr gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung Gladbeck mit.

Für Fußgänger und Radfahrer besteht weiterhin die Möglichkeit, die Baustelle auf dem Gehweg zu passieren. Radfahrer müssen in diesem Bereich absteigen. Der Straßenverkehr wird laut Stadtverwaltung Gladbeck großräumig umgeleitet.

Umleitungen werden eingerichtet, Verkehrsbetriebe informieren

Fahrzeuge aus Richtung Braukämper Straße werden in Gelsenkirchen über die Kampstraße, Horster Straße und den Kärntner Ring und in Gladbeck über die Wiesmannstraße, Horster Straße geführt. Die Rosenstraße in Gelsenkirchen kann ebenfalls über diese Umleitung erreicht werden. In Gegenrichtung kann die Braukämper Straße in umgekehrter Reihenfolge (Horster Straße, Wiesmannstraße, Kärntener Ring, Horster Straße auf Gelsenkirchener Gebiet) und der Kampstraße) angefahren werden.

Die Anlieger im Bereich Rosenhügel können ihre Grundstücke wie gewohnt von der Sauerländer Straße und Vehrenbergstraße erreichen. Eine Durchfahrt Richtung Gelsenkirchen über die Holthauser Straße ist nicht möglich. Deren Anlieger können ihre Grundstücke auch innerhalb der Vollsperrung ansteuern.

Die Baumaßnahme dauert noch ungefähr sechs Monate

Die Baumaßnahme dauert insgesamt noch ungefähr sechs Monate. Die Buslinien 252, 259 und 396 der Vestischen Verkehrsbetriebe bzw. der Bogestra werden ebenfalls umgeleitet. Die Verkehrsbetriebe informieren über ihre aktuellen Fahrpläne: www.vestische.de/umleitungen bzw. www.bogestra.de/aktuelles/umleitungen

Informationen zum Bauablauf sind im Internet abrufbar unter www.gladbeck.de/baustellen

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck