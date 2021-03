Über mehrere Monate ist in Gladbeck aufgrund einer Baustelle mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Reparaturarbeiten Baustelle bis zum Sommer in Gladbecker Stadtmitte

Gladbeck. Auf einer zentralen Verkehrsachse in den Gladbecker Norden wird gebaut. Die Arbeiten in der Stadtmitte ziehen sich bis zum Sommer hin.

Autofahrer mit dem Ziel Gladbecker Norden müssen sich auf Beeinträchtigungen einstellen. Grund: An einer zentralen Verkehrsachse finden Reparaturarbeiten statt. Sie sollen mehrere Monate andauern.

Schon ab Freitag, 12. März, wird eine Baustelle auf der Zweckeler Straße eingerichtet, die die Stadtmitte mit dem nördlichsten Stadtteil verbindet. Konkret wird in dem Abschnitt zwischen Schillerstraße und Feldhauser Straße in beiden Fahrtrichtungen gearbeitet. Es sind umfangreiche Sanierungen an den Übergängen der Zweckeler Straße zur Hochbrücke über die Bahngleise und die Konrad-Adenauer-Allee notwendig.

Ampeln regeln den einspurigen Kraftfahrzeugverkehr

Der Verkehr wird einspurig durch Ampeln an der Baustelle vorbeigeführt. Mit Beeinträchtigungen für den Kraftfahrzeugverkehr muss gerechnet werden. Laut der Stadtverwaltung werden die Straßenbauarbeiten bis zum Sommer andauern.