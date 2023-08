Bahnhof Baustelle an Gladbeck-West: Die Bahn erneuert den Aufzug

Gladbeck. Fahrgäste am Bahnhof West in Gladbeck müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Die Bahn erneuert den Aufzug. So lang dauert die Bauphase.

Baustelle am Bahnhof West. Die Deutsche Bahn erneuert dort den Aufzug zu den Gleisen. Darauf weist das Unternehmen hin. Die Fachleute tauschen dort die Maschinentechnik aus, so die Bahn. Das bedeutet, dass auch Gerüst und die Kabine erneuert werden. Zudem würden am Aufzugsschacht Ausbesserungsarbeiten vorgenommen.

Für Fahrgäste, die keine Treppen steigen können, sind die Arbeiten mit erheblichen Einschränkungen verbunden. Denn während der Zeit ist der Bahnsteig nicht barrierefrei erreichbar. „Reisende können alternativ die Bahnhöfe Bottrop-Boy bzw. Gladbeck-Zweckel ansteuern“, so der Hinweis des Unternehmens, verbunden mit der Bitte um Verständnis für die Situation.

Die Bahn investiert 400.000 Euro am Bahnhof Gladbeck-West

Wie lang die Arbeiten dauern? Nach Bahnangaben sollen Fahrgäste im ersten Quartal 2024 den neuen Aufzug nutzen können, so lang gibt es Einschränkungen am Bahnhof West. Rund 400.000 Euro investiert die DB dort, ein Teil davon kommt aus Mitteln des Bundes.

Im Sommer 2008 wurde der Aufzug am Bahnhof Gladbeck West installiert. Bis dahin waren die Gleise nur über Treppenstufen erreichbar. Allerdings gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Probleme mit dem Fahrstuhl, immer wieder war er auch außer Betrieb. Die Gründe: technische Störungen oder auch Vandalismus.

Internetseite zeigt an, ob Aufzüge in Betrieb sind oder nicht

Der neue Aufzug entspreche der aktuellen Ausstattung und fahre zuverlässig, so ein Bahnsprecher. Doch absolute Sicherheit, gerade gegen Vandalismus, gebe es eben nicht. Allerdings werde der Aufzug elektronisch überwacht. Treten Störungen auf, so werden sie der DB direkt gemeldet, so dass Reparaturen schneller veranlasst werden können.

Weiterer Vorteil: Auf der Internetseite bahnhof.de oder in der App Bahnhof live sind die Informationen auch abrufbar, Fahrgäste, die auf Aufzüge oder Rolltreppen angewiesen sind, können sich dort vorab informieren, ob womöglich eine Störung vorliegt.

