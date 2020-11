Gladbeck. Die erste Grube wird für das Wohnungsbauprojekt in Gladbeck ausgehoben. 30 Millionen Euro werden investiert. Ein besonderes Wohnheim ist geplant.

Es tut sich was auf dem Gelände der ehemaligen Zechensiedlung Schlägel und Eisen in Gladbeck-Zweckel. Ein Baggerführer hat am Freitag damit begonnen, die erste Baugrube auszuheben. Auf dem Gelände der einstigen, lange leerstehenden „Geistersiedlung“ soll bekanntlich Wohnbebauung entstehen .

Die Schlägel und Eisen-Projekt GmbH will auf den rund 16.000-Quadratmeter großen Areal rund 30 Millionen Euro investieren und nach und nach acht Mehrfamilien-Wohnhäuser errichten. Mit insgesamt 120 Eigentums- und Mietwohnungen, darunter 33 sozial gefördert.

Zudem geplant ist ein besonderes Gebäude, in dem die Vivianum Wohnen GmbH Wohngemeinschaften für 36 pflege- und hilfsbedürftige Bewohner anbieten will, darunter eine Wohngruppe für Kinder. Das erste Gebäude, das nun entsteht, ist ein Mehrfamilienhaus an der Bohnekampstraße.

Wir berichten noch.