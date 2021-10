Baubeschäftigte arbeiten im Schnitt 1441 Stunden im Jahr

Gladbeck. Der Bau gehört in Gladbeck und kreisweit zu den Branchen mit Spitzenwerten bei der Arbeitszeit. Industriegewerkschaft blickt auf die Folgen.

„Pro Kopf arbeiten Baubeschäftigte im Kreis Recklinghausen im Schnitt 1441 Stunden im Jahr. Das sind 180 Stunden und damit 14,3 Prozent mehr, als Beschäftigte im Kreis quer durch alle Berufe durchschnittlich bei der Arbeit verbringen.“ Darauf weist die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt hin und beruft sich auf den aktuellen Arbeitsmarkt-Monitor des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Die Wissenschaftler haben darin eine Arbeitszeitanalyse für 2019 – dem Jahr vor der Corona-Pandemie – gemacht.

„Der Bau gehört demnach zu den Branchen mit einem Spitzenpensum bei der Arbeitszeit“, sagt Georg Nießing, der Bezirksvorsitzende der IG BAU Emscher-Lippe-Aa. Der Arbeitsmarkt-Monitor des WSI liefert auch den Vergleich mit dem öffentlichen Dienst, dem Erziehungsbereich und dem Gesundheitssektor: Demnach werden auf dem Bau in Gladbeck und den übrigen Städten im Kreis Recklinghausen sogar 232 Stunden pro Kopf im Jahr mehr gearbeitet als in diesen Branchen. „Das liegt vor allem daran, dass auf dem Bau gilt: entweder ganz oder gar nicht. Den ‚Halbtagsmaurer‘ gibt es nicht. Bei oft langen Anfahrten zur Baustelle funktioniert kein Teilzeitmodell“, so Georg Nießing.

Gewerkschaft: „Die körperliche Belastung ist gewaltig“

Die körperliche Belastung sei gewaltig: „Kaum ein Dachdecker schafft es bis zur Rente. Nur jeder Zehnte arbeitet noch zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr. Im Schnitt müssen Bauarbeiter vor 59 in Rente gehen und dann zum Teil starke Abstriche bei der Rente in Kauf nehmen“, sagt Nießing. Hinzu komme eine geringere Lebenserwartung. So lebe ein Beamter statistisch zum Beispiel 5,6 Jahre länger als ein Arbeiter. Das gehe aus einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor.

„Die neue Bundesregierung muss die Rente ab Herbst anpacken und auf neue Füße stellen“, fordert der Bundesvorsitzende der IG BAU, Robert Feiger. Er spricht sich für eine „grundlegende Rentenreform“ aus: „Notwendig ist eine Rentenkasse, in die alle einzahlen – Arbeiter, Angestellte, Selbstständige, Beamte, Parlamentarier und Minister.“

