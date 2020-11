Bauarbeiten: Zugausfälle der S9 auch in Gladbeck

Gladbeck. Bahnbetreiber Abelio kündigt Zugausfälle der S9 auch im Bereich Gladbeck an. Der Grund sind Bauarbeiten im Schienenbereich. Ersatz-Busse fahren.

Wie Bahnbetreiber Abelio mitteilt, kommt es in der Zeit von Mittwoch, 25. November. 9 Uhr, bis Montag, 30. November, 13 Uhr, aufgrund von Bauarbeiten durch die DB Netz AG zwischen Bottrop Hauptbahnhof und Haltern am See zu Ausfällen auf der Linie S 9. Die Züge von/nach Haltern am Seefallen im Abschnitt zwischen Gladbeck West und Haltern am See verkehren damit nicht. Auf diesem Abschnitt wird dann ein Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) eingerichtet.

Die Ersatz-Busse halten an den folgenden Haltestellen: Gladbeck West am Bahnhofsvorplatz; Gelsenkirchen-Buer Nord: im Bereich des Bahnhofes in der Polsumer Straße; Gelsenkirchen-Hassel: im Bereich des Bahnhofes im Eppmannsweg); Marl Mitte: am Busbahnhof; Marl-Hamm: im Bereich des Bahnhofes in der Spechtstraße; Haltern am See: Busbahnhof.

In der Nacht zum Freitag entfallen Fahrten komplett

In der Nacht von Freitag, 27. November, auf Samstag, 28. November, entfallen zudem einzelne Fahrten von/nach Recklinghausen Hauptbahnhof auf dem Abschnitt zwischen Bottrop Hauptbahnhof und Recklinghausen Hauptbahnhof sowie Bottrop Hauptbahnhof und Haltern am See. Davon betroffen sind die folgenden Fahrten: 30975 von Wuppertal Hbf (Abfahrt 21:53) nach Haltern am See; 30977 von Hagen Hbf (Abfahrt 21:45 Uhr) nach Recklinghausen Hbf; 30979 von Wuppertal Hbf (Abfahrt 22:53 Uhr) nach Bottrop Hbf; 30988 von Recklinghausen Hbf (Abfahrt 23:04 Uhr) nach Essen Hbf. Auf diesem Abschnitt verkehrt ein Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV).

Die Busse halten an den folgenden Haltestellen: Bottrop Hbf: Busbahnhof (in Am Hauptbahnhof); Bottrop-Boy: am Bahnhof in der Horster Straße; Gladbeck West: am Bahnhofsvorplatz; Recklinghausen Hbf: an der Reisebushaltestelle Große-Perdekamp-Straße.

Die übliche Fahrzeit kann sich mit den Ersatz-Bussen verlängern

Die übliche Fahrzeit kann sich durch die Nutzung der Ersatz-Busse verlängern. Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen.

Die aktuellen Fahrpläne sind online unter www.abellio.de im Bereich „Verkehrsmeldungen“ abrufbar. Fahrgäste haben außerdem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten der Regel- und Ersatzverkehre zu informieren.