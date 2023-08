Für die nächsten Wochen gibt’s wegen Arbeiten an der Trinkwasserleitung eine Umleitung für die Händelstraße in Gladbeck (Symbolbild).

Bauarbeiten: Umleitung für die Händelstraße in Gladbeck

Gladbeck. Die RWW arbeitet derzeit an der Trinkwasserleitung in der Gladbecker Händelstraße. Die Baustelle dauert bis voraussichtlich Ende Oktober.

Die RWW (Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft) wechselt derzeit in Gladbeck ihre Trinkwasserleitung in der Händelstraße von Hausnummer 2 bis zur Beethovenstraße. Diese Arbeiten in Zweckel erstrecken sich auf eine Länge von etwa 230 Metern und dauern laut Unternehmen ungefähr bis Ende Oktober.

Eine Umleitung wird eingerichtet. „Während der Bauphase ist mit Behinderungen durch Baufahrzeuge und Sicherheitseinrichtungen zu rechnen“, so die RWW. Parkmöglichkeiten stehen nur eingeschränkt zur Verfügung. Für die unvermeidlichen Beeinträchtigungen bittet das Unternehmen um Verständnis.

