Bauarbeiten: S9 endet abends vorerst in Gladbeck-West

Gladbeck / Bottrop. Wegen Bauarbeiten am Haltepunkt Westerholt müssen abends die Gleise gesperrt werden. Die S9 stoppt dann in Gladbeck, weiter geht’s per Ersatzbus.

In Herten-Westerholt baut die Deutsche Bahn einen neuen Haltepunkt. Diese Arbeiten haben nun Auswirkungen auf die späten Verbindungen der S9. Wie die Bahn jetzt mitteilt, werden von Freitagabend, 10. November, an die späten Verbindungen zwischen Gladbeck-West und Recklinghausen ausfallen müssen. Jeweils in der Zeit von 20.30 bis 0 Uhr endet die S9 dann am Haltepunkt Gladbeck-West. Auf dem Teilstück zwischen Gladbeck und Recklinghausen verkehren in der Zeit Ersatzbusse, die halten auch in Herten. Die Arbeiten im Bereich Westerholt dauern nach Angaben der Bahn bis Donnerstag, 23. November, 23. Uhr.

Grund für die Sperrung: Für eine Unterführung am neuen Haltepunkt mussten sämtliche Gleise entfernt werden. Damit der Zugbetrieb während der Bauzeit weiter aufrecht erhalten bleibt, hat die DB zuletzt Gleishilfsbrücken installiert. Über dieses Bauwerk rollen die Züge bis zum Abschluss der Arbeiten.

Bahn führt „Stopfarbeiten“ auf dem gesperrten Streckenabschnitt durch

Für die Fertigstellung dieser Gleishilfsbrücken seien nun weitere Stopfarbeiten notwendig, so die Bahn. Diese finden routinemäßig nach dem Einbau neuer Schienen, Schwellen und Schotter statt, um das Gleisbett zu festigen – dafür die abendlichen Gleissperrungen.

Bis Ende 2024 dauern die Arbeiten am neuen Haltepunkt noch an, teilt die Bahn mit. Im Zuge dessen seien auch noch weitere Streckensperrungen notwendig, warnt das Unternehmen im Vorfeld.

Alle Infos sind unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, über die App „DB Bauarbeiten“ sowie unter zuginfo.nrw abrufbar.

