Gladbeck. Mit dem „barbara-decision-hub“ bietet das Gladbecker Krankenhaus eine besondere Form der Berufsorientierung. Noch sind Anmeldungen möglich.

Noch wenige Tage können sich Gladbecker Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 für ein NRW-weit einzigartiges Projekt der Berufsorientierung bewerben: den „barbara-decision-hub“. Prof. Dr. Christian Wedemeyer, ärztlicher Direktor der Katholischen Kliniken Emscher-Lippe (KKEL GmbH), zu der das Gladbecker St. Barbara-Hospital gehört: „Das Projekt ermöglicht Schülerinnen und Schülern vertiefte Einblicke in den gesamten Krankenhausalltag und wird vonseiten des St. Barbara-Hospitals durch erfahrene Fachkräfte aus den Bereichen Medizin und Pflege begleitet und verantwortet.“

Mitmachen kann jeder, der sich einer Auswahl-Challenge stellt und einen der zehn Projektplätze gewinnen will. Sebastian Finke, KKEL-Ausbildungsbeauftragter: „Die Schüler erwartet kein langweiliges Auswahlgespräch, sondern ein Escape-Room mit unterschiedlichen Rätseln, die gemeinsam in der Gruppe gelöst werden müssen. Begleitet werden die Escape-Rooms von Pflegedirektorin Sabine Erberich und dem ärztlichen Direktor.“

Stadt Gladbeck und Barbara-Hospital haben Kooperationsvertrag geschlossen

Für den „barbara-decision-hub“ haben Hospital und Stadt Gladbeck einen Kooperationsvertrag geschlossen. Die Teilnehmer an dem Programm sollten Spaß daran haben, Neues zu entdecken, sollten Blut sehen können und sich ein Krankenhaus als Arbeitsplatz vorstellen können. Das Projekt ist auf ein Jahr angelegt und bietet, so die Verantwortlichen, „Chancen, die man so eigentlich kaum irgendwo in der Berufsorientierung erhält – natürlich mit einem qualifizierten Zeugnis am Ende des Projekts und zusätzlich mit einer kleinen Aufwandsentschädigung.“

Infomaterial findet man über das Suchwort „barbara-decision-hub“ im Internet, zudem, liegt es an weiterführenden Schulen aus.

