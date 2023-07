„Balu und Du“: Gymnasiasten unterstützen Grundschüler

Auszeichnung im Gladbecker Rathaus. 34 Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler haben am Projekt „Balu und Du“ teilgenommen. Dazu gratulierte Schuldezernent Rainer Weichelt.

Gladbeck. 34 Gladbecker Oberstufenschüler waren als Mentoren für Grundschüler aktiv. „Balu und Du“ heißt das Projekt. Dafür gab es einen Ehrenamtsnachweis.

Für ihr soziales Engagement in Gladbeck sind jetzt 34 Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler geehrt worden. Konkret geht es um ihren Einsatz für das Projekt „Balu und Du“.

Das gibt es an der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule sowie am Riesener- und am Heisenberg-Gymnasium. Dabei kümmern sich die Jugendlichen als Mentorinnen und Mentoren („Balus“) mindestens ein Jahr um Grundschulkinder – die „Moglis“ – aus Gladbeck.

Die Oberstufenschüler verbringen viel Freizeit mit ihren jungen Schützlingen und versuchen, ihr Selbstvertrauen zu stärken und sie beim Meistern der alltäglichen Herausforderungen zu unterstützen. Die Balus werden von Pädagogen für das Patenschaftsprogramm vorgeschlagen. Ein Kurs bereitet sie dann auf ihre ehrenamtliche Aufgabe vor. Sie lernen dabei auch andere Kulturen oder Familienmodelle kennen und verbessern ihre pädagogischen Fähigkeiten.

Von Rainer Weichelt, Erster Beigeordneter und Schuldezernent der Stadt, gab es dafür jetzt im Ratssaal ein herzliches Dankeschön, Urkunden und den Ehrenamtsnachweis des Landes NRW. Der Ehrenamtsnachweis des Landes bestätigt das freiwillige soziale Engagement der Schülerinnen und Schüler, und er kann als Qualifikation Bewerbungsunterlagen beigelegt werden. Die Stadt Gladbeck unterstützt das Projekt mit einem monatlichen Taschengeld für die „Balus“.

