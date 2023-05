Ersatzverkehr Bahnstreik: Rhein-Ruhr-Bahn setzt in Gladbeck Busse ein

Gladbeck. Die Rhein-Ruhr-Bahn rechnet damit, dass auch das Netz der DB bestreikt wird. Deshalb setzt das Unternehmen auf einigen Strecken Ersatzbusse ein.

Die Rhein-Ruhr-Bahn reagiert auf den angekündigten Streik bei der Deutschen Bahn. Das Unternehmen stellt klar, dass seine Beschäftigten von dem Streikaufruf nicht betroffen seien. Allerdings geht das Unternehmen davon aus, dass wahrscheinlich auch das Netz der Deutschen Bahn bestreikt wird.

Die Bahngewerkschaft EVG hat von Sonntagabend bis Dienstagnacht zu einem bundesweiten 50-Stunden-Streik aufgerufen. Das „kann dementsprechend Auswirkungen auf den Betrieb der Rhein-Ruhr-Bahn haben. Nach den Erfahrungen des Streiks am 27. März und 21. April kann eine Betriebseinstellung leider nicht ausgeschlossen werden, so das Unternehmen.

Ersatzbusse für den Emscher-Münsterland-Express durch Gladbeck

Die Rhein-Ruhr-Bahn hat für die Streikdauer auf der Linie RE 14 „Emscher-Münsterland-Express“, die auch über Gladbeck-West und Zweckel führt präventiv einen Busnotverkehr eingerichtet. Gleiches gilt für die RB 31 „Der Niederrheiner“. An der Einrichtung eines Busnotverkehres für die Linie RE 10 „Niers-Express“ werde noch mit Hochdruck gearbeitet, so das Unternehmen, und weiter: „Sollte durch den möglichen Streik in den Stellwerken des Infrastrukturbetreibers DB Netz AG kein Zugverkehr möglich sein, entfallen die Linien RB 36 „Ruhrortbahn“ und RE 44 „Fossa-Emscher-Express“ während der Streikdauer leider ersatzlos.“

Weitere Informationen sowie die Fahrpläne der Ersatzbusse finden Fahrgäste unter www.zuginfo.nrw oder www.rhein-ruhr-bahn.de/streik.

