Bahnhof Gladbeck: Wuppertaler entgeht knapp schwerem Unfall

Ein Mann aus Wuppertal wäre am Dienstag auf dem Bahnhof West in Gladbeck (Symbolbild) fast von einem großen Metallteil getroffen worden, das sich von einer Lok gelöst hatte. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein 36-jähriger Mann aus Wuppertal ist am Bahnhof West in Gladbeck nur knapp einem schweren Unfall entgangen. Ein geistesgegenwärtiger Sprung zur Seite rettete ihn davor, von einem großen Metallteil getroffen zu werden, das sich von einer vorbeifahrenden Lok gelöst hatte. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Bahnverkehrs eingeleitet.

Die Unfall-Lokomotive gehört laut Bundespolizei einem privaten Eisenbahnbetreiber

Der Vorfall hat sich am Dienstag gegen 15 Uhr ereignet. Laut Bundespolizei hielt sich der Wuppertaler zu diesem Zeitpunkt auf einem Bahnsteig am Bahnhof West auf. Dort wartete er in einem Wetterunterstand auf seinen Zug. Nach Angaben des 36-Jährigen soll zu diesem Zeitpunkt eine Lokomotive eines privaten Eisenbahnbetreibers, die ohne Waggons unterwegs war, den Bahnhof passiert haben. An der Lok bemerkte der Wuppertaler ein großes Metallteil, welches seitlich an der Lok hervorragte und sich schließlich komplett gelöst haben soll. Das Metallstück, so die Schilderung des Wuppertalers, sei in seine Richtung geflogen und habe zwei Scheiben des Wetterunterstandes durchschlagen.

Der Reisende konnte sich durch einen geistesgegenwärtigen Sprung zur Seite retten. Dabei verletzte er sich an der Hand. „Durch seine schnelle Reaktion entging er mutmaßlich schwersten Verletzungen“, so die Bundespolizei. Geschockt von dem Vorfall, stieg der Wuppertaler kurz darauf in die S-Bahn 9 in Richtung Wuppertal. Dort meldete er den Vorfall auf der Wache der Bundespolizei, die dann die zuständige Bundespolizei in Dortmund informierte.

Bundespolizisten haben das Metallteil sichergestellt

Beamte fuhren zum Bahnhof West und sicherten dort die Spuren, unter anderem konnte auch das Metallteil sichergestellt werden. Auch die Beschädigung am Wetterunterstand wurde dokumentiert. Die Höhe des Sachschadens müssen weitere Ermittlungen ergeben. Die Bundespolizisten konnten auch die Lok ermitteln, von der sich das Metallteil gelöst hatte. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, wird noch ermittelt.

