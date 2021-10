B224 Gladbeck: Auto überschlägt sich bei Unfall an Kreuzung

Gladbeck. Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall auf der B224 in Gladbeck, bei dem sich am Samstagmittag ein Auto überschlagen hat. Im Wagen saß ein Kind.

Bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck hat sich am Samstagmittag ein Pkw auf der B224 überschlagen. Die Feuerwehr wurde um 12.46 Uhr alarmiert. Als die Einsatzkräfte an der Kreuzung Essener / Bohmertstraße eintrafen, hatten sich ein Vater und sein zweijähriger Sohn bereits aus dem Fahrzeug befreien können. Sie wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus nach Bottrop gebracht.

Zwei weitere Pkw wurden in den Unfall verwickelt, eine Person erlitt leichte Verletzungen. Eine Fahrspur der B224 musste zeitweise gesperrt werden, es kam in beiden Richtungen zu längeren Staus. (JeS)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck