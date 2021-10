Awo stattet ihre drei Kitas in Gladbeck mit Luftfiltern aus

Diese mobilen Luftfilter stehen jetzt in allen Gruppenräumen der drei Kindertagesstätten, die die Awo in Gladbeck betreibt.

Gladbeck. Als Schutz vor Corona stehen jetzt in allen Kitas der Awo in Gladbeck mobile Luftfilter. So sollen Quarantäne-Maßnahmen vermieden werden.

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) hat ihre drei Kindertagesstätten in Gladbeck jetzt mit mobilen Luftfiltern ausgestattet. Die Geräte sollen in den Kitas an der Brahmsstraße, der Enfield- und der Marienstraße die Gefahr mindern, sich mit dem Coronavirus anzustecken.

Im Herbst steigt die Ansteckungsgefahr

Der Herbst ist da – und mit ihm auch die Sorgen vor Ansteckungsgefahr in geschlossenen Räumen. Auch wenn derzeit eher Erkältungen auf dem Vormarsch in den Kindertageseinrichtungen sind, bleibt die Gefahr an Covid-19 zu erkranken hoch. Mit beginnendem Herbst halten Covid-19-Erkrankung wieder steigt. In jedem Gruppenraum der drei Einrichtungen, insgesamt sind das in Gladbeck elf, sorgt nun ein Luftfilter für einen sauberen Luftaustausch.

„Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kinder bestmöglich vor dem Coronavirus zu schützen, haben wir uns entschieden, für jede unserer insgesamt 81 Kindertagesstätten mobile Luftfiltergeräte anzuschaffen“, sagt Markus Wallmeier, Bereichsleitung Kinder und Familie im Awo-Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen. Insgesamt wurden 240 Geräte bestellt und mittlerweile auch ausgeliefert. Die Luftfilter seien mit einem Hepa-Filter ausgestattet und beseitigten circa 90 Prozent der Aerosole aus der Luft. Pro Stunde werde fünfmal ein kompletter Lufttausch vorgenommen.

Insgesamt hat die Awo für den Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen 240 Luftfilter angeschafft

Im Kita-Alltag stören die Geräte bislang nicht, so Wallmeier weiter. Sie seien geräuscharm und kühlten die Luft zusätzlich ein wenig ab. Mit der Anschaffung der insgesamt 240 Luftfilter möchte der Awo-Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen als Träger der Einrichtungen dafür Sorge tragen, dass weitere Schließungen aufgrund von Quarantäne möglichst verhindert werden.

