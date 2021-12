Autounfall mit Verletzten und hohem Sachschaden in Gladbeck

Gladbeck. Ein schwerer Unfall mit fünf beteiligten Pkw ereignete sich in Gladbeck. Zwei Männer wurden verletzt. Das ist passiert.

Zwei Autos sind im Gladbecker Süden kollidiert. Die Fahrer wurden aufgrund des starken Aufpralls verletzt. Auch parkende Pkw wurden in den Unfall verwickelt, so dass sich ein hoher Sachschaden ergibt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte ein 31-jähriger Gelsenkirchener in der Brauckstraße gegen 20.20 Uhr am Sonntagabend von einer Parkbucht in den fließenden Verkehr fahren. Dabei stieß er mit einem 25-jährigen Autofahrer aus Gelsenkirchen zusammen, der auf der in Richtung Horster Straße unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eins der Autos auf die gegenüberliegende Fahrspur geschleudert und prallte dort gegen zwei geparkte Fahrzeuge.

Offensichtlicher Unfallverursacher wurde schwer verletzt

Auch das andere Auto stieß noch gegen einen geparkten Wagen. Beide Autofahrer mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Die Autos der beiden Männer mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden an den fünf beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 30.0000 Euro geschätzt. Die Brauckstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WAZplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck