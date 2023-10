Autounfall: 10 Jahre alter Junge aus Gladbeck angefahren

Am Mittwochnachmittag ist ein Junge auf die Horster Straße gerannt und von einem Auto angefahren worden. (Symbolbild)

Gladbeck. Bei einem Unfall in Brauck ist ein 10-Jähriger Gladbecker am Mittwoch angefahren worden. Dabei wurde er leicht verletzt.

Ein 10 Jahre alter Junge aus Gladbeck ist am Mittwoch von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei Recklinghausen mitteilt, ereignete sich der Unfall am späten Mittwochnachmittag (18. Oktober) gegen 17.45 Uhr auf der Horster Straße in Brauck. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Junge plötzlich auf die Straße gerannt.

Junge rennt in Brauck auf Straße – Autofahrerin kann nicht mehr bremsen

Eine 48 Jahre alte Autofahrerin aus Gladbeck, die stadtauswärts unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Jungen zusammen. Der Zehnjährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, er konnte nach einer ambulanten Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

