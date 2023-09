Autos bei Unfall umhergeschleudert: Gladbeckerin verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich Freitag in Gladbeck an der Kreuzung Sandstraße/Konrad-Adenauer-Allee ereignet.

Gladbeck. Schwer verletzt ist eine Gladbeckerin nach einem Unfall am Freitag in ein Krankenhaus gebracht worden. Kreuzung wurde kurzfristig gesperrt.

Schwer verletzt worden ist eine 65 Jahre alte Gladbeckerin nach einem Unfall zwischen zwei Pkw. Laut der Polizei Recklinghausen fuhr eine 26-jährige Gelsenkirchenerin am Freitag gegen 10.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Sandstraße in Richtung Gladbecker Innenstadt. An der Kreuzung zur Konrad-Adenauer-Allee sei sie nach links abgebogen und dabei mit dem Wagen einer ihr entgegenkommenden Gladbeckerin zusammengestoßen.

7000 Euro Sachschaden nach Unfall an der Konrad-Adenauer-Allee

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge auf, beziehungsweise neben die begrünte Fahrbahnbegrenzung der Konrad-Adenauer-Allee geschleudert. Die Gladbeckerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird von der Polizei auf gut 7000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden Teile der Kreuzung gesperrt.

