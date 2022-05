Autorennen? Mann auf B224 verunglückt – Polizei sucht Zeugen

Auf der B224 in Gladbeck hat es Dienstagabend einen schweren Unfall gegeben. Ein Autofahrer aus Münster wurde schwer verletzt (Archivbild).

Gladbeck. Ein Autofahrer ist auf der B224 in Gladbeck verunglückt, er kam ins Krankenhaus. Möglicherweise lieferte er sich ein Rennen, so die Polizei.

Auf der Essener Straße/ B224 in Gladbeck hat es am späten Dienstagabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 42-jähriger Autofahrer aus Münster, der in Richtung Marl unterwegs war, kam gegen 23 Uhr im Bereich der Phönixstraße von der Fahrbahn ab, geriet auf den Gehweg und prallte dort mehrfach links und rechts gegen Leitplanke und Schallschutzwand. Der 42-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben von Zeugen war der Autofahrer zuvor schnell unterwegs – möglicherweise hat sich der Fahrer ein Rennen geliefert, so die Polizei. Auch aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf ein weiteres Fahrzeug geben oder etwas zu dem Unfall selbst sagen können.

Die B224 musste für die Unfallaufnahme und die Bergung des kaputten Autos gesperrt werden. Es wurde ein Kran angefordert, der das verkeilte Auto heraushob. Um festzustellen, ob der Fahrer möglicherweise „berauscht“ hinter dem Steuer saß, wurde eine Blutprobe angeordnet. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter 0800/2361 111.

