Autor Rainer Wüst entführt in das „geheime Sanatorium“

Gladbeck. Der Autor Rainer Wüst, der aus Gladbeck stammt, legt ein neues Buch vor: „Das geheime Sanatorium“. Darin spielt sich Fantastisches ab.

Der aus Gladbeck stammende Autor, Moderator und Poetry Slammer Rainer Wüst hat ein neues Buch veröffentlicht. Bei dem Band „Das geheime Sanatorium“ handelt es sich um eine Sammlung von fantastischen Geschichten im Bann der Psychologie.

Herausgegeben hat Rainer Wüst das Buch mit Nadine Muriel herausgegeben, mitgewirkt haben zehn weitere, teils preisgekrönte, Frauen und Männer. Alle Geschichten spielen in dem speziellen Sanatorium, einer Psychiatrie speziell für Fantasy-Wesen. In eigenen Geschichten stellt das Herausgeberduo Wüst/Muriel dieses Szenario vor: ein verborgenes, unterirdisches Labyrinth in den Karpaten mit modernen Therapieräumen, in dem psychisch angeschlagene Geister, Vampire, Einhörner und andere Wesen therapeutische Hilfe und Zuflucht finden.

„Im geheimen Sanatorium“ spielen sich fantastische Geschichten ab. Foto: Rainer Wüst

Diejenigen, die dem Aufruf von Rainer Wüst und Nadine Muriel gefolgt waren, sich an dem Buchprojekt zu beteiligen, haben mit Feingefühl für psychische Erkrankungen und einer Prise Humor 13 miteinander verknüpfte Erzählungen beigesteuert. Ein Werwolf mit Blutphobie wird im Sanatorium ebenso aufgenommen wie eine Wunschfee mit Burnout. Allerdings geht es in den Geschichten keineswegs nur um Therapiesitzungen: Im geheimen Sanatorium werden Verbrechen aufgedeckt, gibt es Liebeleien und Querelen, entstehen Freundschaften zwischen den aberwitzigsten Kreaturen ...

„Das geheime Sanatorium“ ist im Buchhandel erhältlich

„Das geheime Sanatorium“, erschienen im Lindwurm Verlag, ist unter der ISBN 978-3-948695-32-3 im regulären Buchhandel und in den Online-Buchhandlungen erhältlich.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck