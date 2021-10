Frank Goosen liest in Gladbeck aus seinem jüngsten Buch: „Sweet Dreams. Rücksturz in die Achtziger“.

Kultur Autor Frank Goosen gibt in Gladbeck ein Intermezzo

Gladbeck. Der Autor Frank Goosen ist am 4. November zu Gast in Gladbeck. Er nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise in die legendären Achtziger.

Frank Goosen ist demnächst zu Gast in der Stadthalle Gladbeck. Im Gepäck hat der Autor und Kabarettist sein neues Buch: „Sweet Dreams. Rücksturz in die Achtziger“. Aus diesem Band liest er am Donnerstag, 4. November – ein Beitrag zur Kleinkunstreihe „Intermezzo“.

Als die Achtziger ausbrechen, ist Frank Goosen 13 Jahre, als sie enden 24. Dazwischen: Schulterpolster, Synthiepop – und jede Menge Veränderung im Ruhrgebiet. In seinen neuen Stories nimmt Frank Goosen die Leserschaft mit in diese legendäre Zeit des kulturellen Wandels. Mit Witz und Selbstironie berichtet der Autor von merkwürdigen Ritualen beim Trio-Konzert und von der Jagd nach dem perfekten Mixtape für Claudia, Kerstin und Frauke …

Es gelten die aktuellen Bedingungen der Corona-Schutzverordnung

Ort der Lesung ist nicht, wie gewohnt, das Lesecafé in der Stadtbücherei. Spielstätte wird wegen des größeren Platzangebots die Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53, sein. Beginn ist 20 Uhr.

Die Veranstaltung geht unter den aktuellen Bedingungen der Corona-Schutzverordnung über die Bühne. Es gilt die 3-G-Regelung. Für den Einlass ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes erforderlich.

Tickets gibt es in der Stadtbücherei, Friedrich-Ebert-Straße 8. Reservierung: 02043/992658 oder über www.stadtbuecherei-gladbeck.de

