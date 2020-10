Automaten aufgebrochen: Polizei sucht zwei Tankstellen-Diebe

Die Polizei sucht zwei Männer, die an einer Tankstelle in Gladbeck Automaten aufgebrochen haben.

Gladbeck. Zwei unbekannte Täter haben in Gladbeck an einer Tankstelle mehrere Automaten aufgebrochen. Die Polizei sucht mit Fotos nach den beiden Männern.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei tatverdächtigen Männern. Das Duo soll auf einem Tankstellengelände an der B 224 in Gladbeck mehrere Automaten an einer Waschanlage aufgebrochen haben.

Die Täter wurden von einer Überwachungskamera aufgenommen

Dabei wurden die Männer von Überwachungskameras aufgenommen.

Dieser Mann wird gesucht. Foto: Polizei

Die Tat ereignete sich laut Polizei am 28. Juli 2020 gegen 2.50 Uhr. Die Täter stahlen Geld aus den Automaten. Einer der beiden Täter trug eine Trainingsjacke von Adidas und einen Mund-Nasen-Schutz.

Hinweise an die Polizei

Sein Komplize hatte ein grünes T-Shirt, Jeans und Sneaker an. Er hatte eine Jacke bei sich, die er auf den Bildern in der Hand hält. Der Mann hat schwarze Haare und ist schlank. Die Polizei fragt nun, wer die beiden Männer kennt. Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter 0800/2361 111 entgegen