Autofahrerin übersieht in Gladbeck eine Fußgängergruppe

Gladbeck. Beim Rangieren auf einem Parkplatz in Gladbeck übersah eine Autofahrerin (33) eine Fußgängergruppe. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, ereignete sich am Freitag gegen 13 Uhr in Gladbeck ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Der Sachschaden beläuft sich laut Bericht auf schätzungsweise 200 Euro.

Ort des Geschehens war der Parkplatz des Glückauf-Centers an der Wilhelmstraße. Nach Schilderung der Polizei übersah eine 33-jährige Opel-Fahrerin beim Rangieren eine Fußgängergruppe, die sich von links dem Fahrzeug näherte. Die Gladbeckerin bog nach links ab und fuhr in die Gruppe. Infolge des Zusammenstoßes erlitt eine 47-jährige Gladbeckerin eine Unterschenkelfraktur; eine 41-Jährige, ebenfalls aus Gladbeck, klagte über Schmerzen im Bauchbereich. Beide Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein fünfjähriges Kind zog sich Schürfwunden an der Hand zu.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck