Polizei Autofahrerin fährt in Gladbeck einen Fußgänger (74) an

Gladbeck. Ein 74-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstag in Gladbeck angefahren. Er erlitt Verletzungen. Sachschaden: etwa 500 Euro.

Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 18.15 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 44-jährige Autofahrerin aus Gladbeck von der Hornstraße nach links auf die Bottroper Straße fahren. Dabei stieß sie mit dem Fußgänger zusammen. Dieser wollte gerade die Hornstraße an der Ampel in Richtung Eigen überquerte. Der 74-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

