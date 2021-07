Autofahrer wird bei Unfall auf der B224 in Gladbeck verletzt

Gladbeck. Ein Mann aus Marl ist am Montag bei einem Unfall in Gladbeck verletzt worden. Ein anderer Autofahrer war auf seinen Wagen aufgefahren.

Bei einem Unfall auf der B224 in Gladbeck ist am Montagvormittag ein 27-Jähriger leicht verletzt worden. In Höhe der Straße Kösheide war ein Autofahrer (41) aus Marl auf den stehenden Wagen des Mannes, ebenfalls aus Marl, aufgefahren, so die Polizei.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.45 Uhr. Eine ärztliche Behandlung vor Ort lehnte der 27-Jährige ab, so die Polizei weiter. Sie schätzt den entstandenen Sachschaden auf 4000 Euro.

